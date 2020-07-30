Названы адреса новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

Согласно данным карты распространения коронавируса в Карелии, на утро 30 июля в Петрозаводске появилось 16 новых адресов, где зарегистрировано заболевание.

Из них пять адресов, где очаг выявлен впервые: ул. Перевалочная; ул. Станционная, 28; ул. Правды, 44; ул. Энтузиастов, 15 и ул. Островского, 54.

Также 12 адресов, где коронавирус находят повторно: Соломенское шоссе, 9Б; пр. Первомайский, 6; ул. Чистая, 8; ул. Чистая, 2; ул. Древлянка, 17к1; Лососинское шоссе, 33к3; бульвар Интернационалистов, 2Б; пр. Лесной, 11 (восьмой случай!); ул. Ровио, 12; ул. Питкярантская, 32 и Нойбранденбургская, 18.

В Петрозаводске за прошедшие сутки заболел 21 человек. Всего в Петрозаводске зарегистрировано 1140 случаев заболевания.