Трое мужчин и женщина осуждены в Карелии за разбой и убийство

В Сегеже трое мужчин и женщина признаны виновными в разбойном нападении и причинении смерти местному жителю, сообщает СУСК по РК. Обвинение им было предъявлено по тяжелым статьям: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в конце января 2019 года подсудимые распивали спиртное в квартире своего знакомого в Сегеже. Во время застолья подсудимые потребовали от хозяина квартиры денег. Получив отказ, подсудимые напали на потерпевшего. Они избили и забрали банковскую карту, на счету которой находилась небольшая сумма в размере 1421 рублей и скрылись. От многочисленных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда подсудимым мужчинам назначено наказание в виде 11 лет, 10 лет, 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.