В Вешкелице коровы не знают, что пасутся на космодроме

В селе Вешкелица во времена Советского Союза действовал большой зверосовхоз. В годы перестройки предприятие закрылось, здания некогда градообразующего предприятия опустели, а земельные угодья поросли бурьяном.

В 2005 году местная жительница Елена Свирид выкупила десять гектаров земли бывшей зверофермы и организовала фермерское хозяйство, а в 2019 году выиграла грант в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы.

Депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому Елена Свирид рассказала о причинах, затрудняющих освоение гранта.