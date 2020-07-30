30 июля 2020, 10:08
Общество

В Вешкелице коровы не знают, что пасутся на космодроме

Местный предприниматель пытается перевести режимный объект под категорию «сельхозугодья»

В селе Вешкелица во времена Советского Союза действовал большой зверосовхоз. В годы перестройки предприятие закрылось, здания некогда градообразующего предприятия опустели, а земельные угодья поросли бурьяном. 

В 2005 году местная жительница Елена Свирид выкупила десять гектаров земли бывшей зверофермы и организовала фермерское хозяйство, а в 2019 году выиграла грант в размере 30 млн рублей на развитие семейной животноводческой фермы. 

Депутату ЗС РК Андрею Мазуровскому Елена Свирид рассказала о причинах, затрудняющих освоение гранта. 

 

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Метки: 
суоярвский район
Вешкелица
президентский грант
развитие животноводства
Елена Свирид