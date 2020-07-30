Петрозаводск активно участвует в проекте «Комфортная городская среда»

Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Леонид Лиминчук обсудил с представителем инициативной группы ТОС «Соломенное» Сергеем Ильиным перспективы благоустройства прибрежной территории Онежского озера в местечке Пески в рамках программы «Комфортная городская среда».

Как рассказал парламентарию Сергей Ильин, проектом предусматривается обустройство места отдыха у воды, организация спортивных, детских площадок и велосипедных парковок. В настоящее время проект лидирует в рейтинговом интернет - голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в 2021 году.

По мнению Леонида Лиминчука, роль общественных инициатив в последние годы значительно выросла. Активное участие жителей позволяет сделать городскую среду максимально комфортной для проживания.

«Мы четко видим тренд на общественные инициативы горожан в сфере благоустройства. В частности, местечко Пески в следующем году может попасть в число территорий, которые получат новое развитие в рамках программы «Комфортная городская среда». Это место интересное, так как в Петрозаводске немного пляжей, поэтому сделать данную территорию красивой, комфортной и удобной для жителей и гостей города – будет правильным»

- сказал Леонид Лиминчук.

По словам парламентария, проект может войти в число победителей общественных территорий и получить необходимое финансирование для проведения работ в следующем году.