Посольство России в Хельсинки перестало вести прием, визы не выдают

Консульский отдел посольства России, расположенный в финском Хельсинки, временно прекратил принимать посетителей. Когда именно снимут ограничения, неизвестно. В сообщении на сайте диппредставительства сказано, что работу приостановили на неопределенное время.

В качестве причины приостановки приема названа тяжелая эпидемиологическая обстановка. Однако что именно изменилось в ситуации с пандемией коронавируса и где, не уточняется. В консульский отдел нельзя попасть уже с 14 июля.

Запись на прием в настоящее время тоже не ведется, сотрудники консульского отдела аннулировали и ранее сделанные брони на прием. Так что получить визу или решить иные вопросы, подведомственные отделу, в Хельсинки не получится.

Если гражданам нужно попасть в посольство по не терпящим отлагательства вопросам, например, нотариальным, им придется обращаться в консульский отдел в Лаппеенранте или Турку.

В посольстве посоветовали местному порталу Yle все иные консульские вопросы решать либо в России, либо в Таллине. О возобновлении приема в Хельсинки обещали сообщить, когда примут соответствующее решение. // Фото: Yle