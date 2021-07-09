В Финляндии попробуют раскрыть тайну затонувшего парома «Эстония»

В Финляндии снова попытаются понять, почему около 30 лет назад затонул советский паром «Эстония». Аквалангисты будут 10 дней изучать остов корабля. Такое решение приняли после выхода документального фильма о той загадочной трагедии, пишет yle.fi.

В картине Хенрика Эвертссона, которую демонстрировали в минувшем году, показали пробоину в корпусе, о которой раньше никто не упоминал. При этом эксперты заявили, что такое повреждение мог вызвать только мощный внешний удар. Его сила должна была составлять минимум 500 тонн.

Так что версия о взрыве, в результате которого в 1994 году погибли больше 800 человек, может найти свое подтверждение. Ранее ее считали конспирологической. Аквалангисты сделают 25 тысяч снимков и создадут 3D-модель «Эстонии».

Напомним, «Эстония» затонула» в финских водах, она направлялась в Стокгольм из Таллина. Причина гибели судна до сих пор неизвестна. // Фото: AP Photo