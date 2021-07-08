Финляндия продлила ограничения на въезд до 22 августа

Министерство внутренних дел Финляндии продлило ограничения на въезд из третьих стран, то есть не входящих в Шенгенскую зону, до 22 августа. Это касается в числе прочих России, Белоруссии и Украины. Для въезда в Финляндию жителям этих стран необходима одна из определенных властями причин, сообщает Yle.

Впрочем, некоторые нешенгенские страны уже попали в зеленых список, откуда можно приезжать в Финляндию без ограничений. Это Болгария, Румыния, Сан-Марино, Ватикан, Албания, Австралия, Южная Корея, Гонконг, Израиль, Япония, Макао, Северная Македония, Сингапур, Тайвань и Новая Зеландия.

С 12 июля этот перечень пополнится следующими государствами: Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Косово, Молдавия и Сербия. // Фото: drive-tour.ru