В Финляндии спорят: отменять ли статью об оскорблении чувств верующих

Большинство депутатов финского парламента выступают против декриминализации оскорбления чувств верующих, следует из результатов опроса Yle.

Комитет по правам человека неоднократно требовал, чтобы Финляндия исключила этот параграф из уголовного кодекса, поскольку он ограничивает свободу слова.

Yle поинтересовалось у депутатов, стоит ли декриминализовать, в частности, богохульство.

Большинство ответивших не стали бы вносить изменения в уголовное законодательство, потому что считают эти статьи важной частью финской культуры.

Иного мнения придерживались в основном представители «Зеленых» и «Истинных финнов». По их мнению, защиту верующим могли бы обеспечить другие законы. В частности, параграф, запрещающий разжигание межнациональной розни, что включает в себя также вражду на почве религии.

Пятая часть респондентов не определились с позицией по данному вопросу. Всего в опросе Yle приняли участие 105 депутатов парламента Финляндии. // Фото: atomic-energy.ru