Вакцину от ковида в виде спрея за 9 млн евро разрабатывают в Финляндии

Солидную сумму получили на разработку прививки от коронавируса создатели финского FINCoVac. Вакцину в форме назального спрея создают в компании Rokote Laboratories Finland Oy. Финансирование в размере десяти миллионов евро гарантирует, что препарат смогут апробировать. Как сообщает yle.fi, инвестиций хватит на первый и второй этап испытаний.

Издание уточняет, что 5,5 миллиона евро создателям финской прививки против COVID-19 выделила организация, содействующая развитию бизнеса -Business Finland.

Еще 3,5 миллиона евро дали фонд фонда Йенни и Антти Вихури, а также Культурный фонд Финляндии и Ferring Ventures SA. Средства предназначены для клинических испытаний, как уже было указано выше.

Представитель Rokote Laboratories Oy Паси Кемппайнен заявил, что этих денег хватит на запуск производства финской прививки от ковида и начало ее испытаний на людях.

Вакцину в компании разработали на основании совместных с университетами Хельсинки и Восточной Финляндии исследований. //Фото: Janne Järvinen / Yle