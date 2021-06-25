Валаам вводит обязательную вакцинацию - несогласных просят удалиться

На Валааме ввели обязательную вакцинацию для братии обители. Распоряжение подписал наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Панкратий. Об этом сообщает ТАСС. При этом тех, кто не согласен прививаться, попросят покинуть обитель.

«Могу повторить распоряжение владыки для братии монастыря: «Всем братьям готовиться к полной вакцинации, первая партия группы риска будет вакцинирована в субботу и воскресенье. При отказе от вакцинации любой виновный будет удален из монастыря без выдачи ему средств. Последнее относится к каждому брату, невзирая на чины, выслугу лет и должность»,

- сообщили изданию в пресс-службе Валаамского монастыря.

Собеседник издание напомнил, что Панкратий сам переболел коронавирусом, увидел смерть воочию и захотел спасти братию таким образом.

В беседе с РИА Новости наместник монастыря, епископ Панкратий сообщил, что есть те, кто отказывается прививаться.

«Есть и такие, к сожалению - немного, но есть»,

- сказал владыка.

По словам игумена, волонтеров, которые приезжают в обитель, будут просить предъявить справки о вакцинации или результаты ПЦР-теста. (фото architectureguru.ru)