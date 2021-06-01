Игумен Валаамского монастыря заболел коронавирусом

Владыка Панкратий заболел коронавирусом. Информация о болезни игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря появилась утром 1 июня в официальном сообществе обители в соцсети.

«Вот так выглядит положительный тест на COVID-19. Просим ваших молитв о скорейшем выздоровлении нашего Игумена епископа Панкратия, чтобы благополучным было течение болезни»,

- сказано в сообщении.

У владыки небольшой кашель и поламывает суставы. (фото pravmir.ru, vk.com)