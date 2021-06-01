01 июня 2021, 19:18
Игумен Валаамского монастыря заболел коронавирусом
У владыки Панкратия кашель и ломит суставы
Владыка Панкратий заболел коронавирусом. Информация о болезни игумена Спасо-Преображенского Валаамского монастыря появилась утром 1 июня в официальном сообществе обители в соцсети.
«Вот так выглядит положительный тест на COVID-19. Просим ваших молитв о скорейшем выздоровлении нашего Игумена епископа Панкратия, чтобы благополучным было течение болезни»,
- сказано в сообщении.
У владыки небольшой кашель и поламывает суставы. (фото pravmir.ru, vk.com)