01 июня 2021, 18:47
Блогер Андрей Шарашкин пешком добрался до Медвежьегорска
Мужчина несколько лет пешком путешествует по стране - из Карелии он отправится в Мурманск
Необычный блогер посетил Карелию. Житель Тюмени Андрей Шарашкин два года ходит по стране, а 31 мая он дошел до Медвежьегорска, сообщает паблик «Медвежьегорск Типичный».
Бывший военный и педагог переночевал в гостях у местных жителей. В Медвежьегорске он осмотрел достопримечательности, побывали на месте съемок фильма «Любовь и голуби», на военных мемориалах.
Впереди у блогера еще два года путешествий. Через несколько дней мужчина выдвинется в сторону Мурманска.
Андрей Шарашкин путешествует с объемным рюкзаком, который весит больше 20 килограммов. (фото vk.com)