Блогер Андрей Шарашкин пешком добрался до Медвежьегорска

Необычный блогер посетил Карелию. Житель Тюмени Андрей Шарашкин два года ходит по стране, а 31 мая он дошел до Медвежьегорска, сообщает паблик «Медвежьегорск Типичный».

Бывший военный и педагог переночевал в гостях у местных жителей. В Медвежьегорске он осмотрел достопримечательности, побывали на месте съемок фильма «Любовь и голуби», на военных мемориалах.

Впереди у блогера еще два года путешествий. Через несколько дней мужчина выдвинется в сторону Мурманска.

Андрей Шарашкин путешествует с объемным рюкзаком, который весит больше 20 килограммов. (фото vk.com)