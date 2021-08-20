Минздрав Карелии рекомендует беременным прививаться от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Карелии считают, что уже с 22 недели беременных женщин можно прививать против коронавируса. Кому нужно пройти вакцинацию, рассказал в соцсети министр Михаил Охлопков.

Он уточнил, что сначала беременных от коронавируса не прививали, потому что не имели остаточно данных об отрицательном влиянии вакцины на плод и на течение беременности.

Но сейчас сделать прививку будущим мамам рекомендуют. Считается безопасным срок в 22 недели, в это время риск минимален.

«В соответствии с рекомендациями Минздрава России показано проведение вакцинации беременных с риском тяжелого течения ковида – с нарушением жирового обмена, имеющих хронические заболевания легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания почек и заболевания печени», - объяснил Охлопков.

Он добавил, что в республике около 500 беременных заболели ковидом, одна женщина скончалась. В данный момент болеют 22 беременных и родильницы, причем две из них в тяжелом состоянии. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте