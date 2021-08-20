Предприятия в Карелии спешат получить паспорт коллективного иммунитета

Паспорт коллективного иммунитета в Карелии на данный момент получило 121 предприятие. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что число заявок на оформление свидетельства увеличивается каждый день.

Все больше компаний республики получают знак «Мы сделали прививку». Паспорт свидетельствует о том, что 60 процентов сотрудников и более на предприятии сделали прививку от коронавируса или за полгода до подачи заявки на паспорт переболели COVID-19.

Документ дает определенные преимущества компаниям, у которых он есть. Если эпидемиологическая ситуация ухудшится, ограничения в отношении этих организаций принимать не будут или примут в меньшем формате. // Фото: Surprising_Shots/Pixabay