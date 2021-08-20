Особый противопожарный режим в Карелии отменен

В Карелии с 20 августа отменен особый противопожарный режим, действовавший с 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РК.

В республике установился 1-2 класс пожарной опасности. Лесопожарная обстановка спокойная. Это и позволило отменить особые меры.

Вместе с тем, пожароопасный сезон продолжается, в связи с чем работники Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов находятся в состоянии постоянной готовности к тушению лесных пожаров.

С начала сезона в Карелии произошло 298 лесных пожаров на общей площади 20,5 тысячи гектаров. Более 70% пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Людей, по вине которых возникали пожары, ищут.

Жителям и гостям Карелии напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах грозит не только административная ответственность со штрафом до 1 миллиона рублей, но и уголовная ответственность - лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Фото источника