На объектах РЖД будут работать карельские осужденные

В рамках заключенного между Российскими железными дорогами и Министерством юстиции РФ меморандума о сотрудничестве представители УФСИН Карелии провели с работниками ОАО «РЖД» совещание, сообщили в ведомстве.

Представителей ОАО «РЖД» в ходе встречи ознакомили с производственными возможностями исправительных учреждений Карелии. Стороны также поговорили о взаимной заинтересованности в сотрудничестве, обсудили вопросы трудоустройства осужденных на объектах РЖД.

Речь шла и о возможности участия учреждений УИС Карелии в производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг для нужд ОАО «РЖД».

По итогам мероприятия стороны выразили готовность к взаимовыгодному сотрудничеству и отметили необходимость более детальной проработки вопроса соответствующими службами обоих ведомств. // Фото: Fifaliana-joy/Pixabay