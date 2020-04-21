Заработал новый порядок выдачи пропусков для въезда в Питкяранту

На въезде в Питкяранту установлены контрольно-пропускные пункты. Один работает возле МЛТ и один КПП в Койриноя.

С 21 апреля начинает действовать новый порядок выдачи пропусков для въезда в Питкяранту. Как сообщается в группе районной администрации, чтобы получить пропуск, нужно заполнить заявление на выдачу, которое следует направить в администрацию Питкярантского района по e-mail: pitkaranta@onego.ru, по почте или лично по адресу: 186810, Питкяранта, ул. Ленина, 13. Заявление - здесь.

Въехать в город могут люди с пропиской в Питкяранте, Ууксу, Койриноя, Юляристиоя. Люди, которые не прописаны в городе, но работают, на КПП должны будут предъявить документы, подтверждающие исполнение трудовых обязательств (договор, справка с места работы, заверенная подписью и печатью). Водителям-перевозчикам необходимо предъявить на КПП счет-фактуру, транспортную накладную, путевой лист и т.п., где указан город Питкяранта. Выехать за пределы города сможет любой желающий.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции и роста количества заболевших в Карелии глава республики Артур Парфенчиков принял решение ограничить въезд в четыре города, в которых расположены крупные предприятия. КПП открылись в Костомукше, Кондопоге и Сегеже. В полночь 22 апреля контрольно-пропускные пункты будут выставлены также на границах республики.

Фото: vk.com