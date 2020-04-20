На въезде в Сегежу заработали два контрольно-пропускных пункта

В Сегеже на въезде в город заработали два КПП, сообщил 19 апреля глава Сегежского муниципального района Валентин Дорофеев на своей странице во «Вконтакте».

«Изменения внесены в Указ Главы Республики Карелия от 16 апреля 2020 года № 29, в соответствии с которым предполагалось установление особого режима въезда в Сегежу с 21 апреля. Однако в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой (сегодня там обнаружены еще два случая коронавируса) решено перенести начало пропускного въезда на 19 апреля.

На въезде необходимо будет предъявить документы, удостоверяющие личность, место регистрации в Сегеже или содержащих информацию об исполнении договорных обязательств (договоры, счета-фактуры, накладные, путевые листы)»,

- пишет Дорофеев.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции и роста количества заболевших в Карелии глава республики Артур Парфенчиков принял решение ограничить въезд в четыре города, в которых расположены крупные предприятия. Это Костомукша, Кондопога, Сегежа и Питкяранта.

Вчера, 19 апреля, мы сообщали об открытии КПП в Костомукше и Кондопоге.

В полночь 22 апреля контрольно-пропускные пункты будут выставлены также на границах республики.