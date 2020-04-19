На въезде в Кондопогу заработал КПП

На въезде в Кондопогу сегодня заработал контрольно-пропускной пункт. Он будет действовать до отмены в республике режима повышенной готовности. Сотрудники ДПС проверяют документы у водителей и пассажиров автомобилей, следующих в город.

В Кондопогу пропускают местных жителей и тех, кто имеет специальный пропуск для въезда в город. Бланк заявления для получения пропуска публикует администрация Кондопожского района.

Спецтранспорт - автомобили скорой помощи, полиции, пожарные машины - проезжают КПП без остановок.

Пропускной режим должен был начать действовать в Кондопоге только с 22 апреля, но после первого случая выявления коронавируса у жителя города Артур Парфенчиков ускорил этот процесс.

Фотограф Игорь Подгорный снял видео о работе КПП в городе бумажников.