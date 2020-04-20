Предприниматель из Медгоры возит продукты тем, кто вынужден голодать

- Пока мы с вами разговариваем, еще одна заявка упала, - сказал индивидуальный предприниматель из Медгоры, депутат медвежьегорского городского совета Вадим Умнов.

Около трех недель назад он организовал в Медвежьегорске, Пиндушах и Повенце доставку продуктов питания для семей, оказавшихся в отчаянном положении. Вадим Умнов признался, что пиар ему не нужен. Он не склонен афишировать группу помощи, которую организовал на период эпидемии. Вадим признался, что сбор продуктовых наборов дается непросто, и порой трудно удовлетворить все поступающие заявки.

О том, что в Медвежьегорске индивидуальный предприниматель решил помочь свои землякам, оказавшимся на грани физического выживания, мы узнали случайно. Рассказал о нем активист из поселка Пиндуши Игорь Шихов, который помогает Умнову развозить продуктовые наборы. Зона ответственности Шихова – Пиндуши.

Когда Умнов обратился к активисту поселка Пиндуши помочь с развозкой продуктов питания нуждающимся семьям, Игорь Шихов сразу же согласился. Ему не привыкать помогать другим в трудной ситуации.

- Я не организовывал эту работу. Я просто волонтер. Мне позвонил Вадим и попросил помочь. Я лично с ним знаком не был, но слышал, что есть такой депутат. Моя задача - приехать к Вадиму в Медвежьегорск, взять пакеты и развести их по адресам. Люди просят привезти хоть что-то из еды. Сначала, когда пришлось развозить продукты, я чувствовал себя неловко. Конечно, я был и в перчатках, и в маске. Все как положено. Я даже каждый пакет обрабатывал дезинфицирующим средством. Первый раз я трем семьям отвозил продукты. В основном это многодетные семьи. Многие боятся официально заявлять, что находятся в тяжелей финансовой ситуации, боятся, что у них детей заберут. Я такие семьи знаю, они всегда нуждаются. И до эпидемии тяжело жили, а сейчас и вовсе край настал. Люди очень довольны, что такая группа помощи есть,

- рассказал Шихов.

Он ездит в Медвежьегорск на своей машине, естественно, бензин ему никто не оплачивает. Конечно, он старается подождать, чтобы накопилось несколько заказов.

У Вадима Умнова в Медвежьегорске свой компьютерный магазин - сервисный центр «Система». Он рассказал, как у него появилась идея с доставкой продовольствия:

- Я читаю различные сообщения в социальных сетях. Одни пишут о том, что в режиме самоизоляции им нечего есть и детей кормить нечем. Кто-то работал неофициально и остался без копейки. Кто-то работал у индивидуальных предпринимателей, которые прекратили свою деятельность и не могут платить зарплату. Я прекрасно понимаю предпринимателей, которым нечем платить. Если предприятие не работает, то где же взять деньги на зарплату? Это полный бред - требовать от предпринимателей, которые не ведут никакой деятельности, выплачивать зарплату. Я еще до кризиса стал работать один, потому что очень тяжело выживать и платить высокие налоги.

В общем, я увидел, что есть немало семей, которым просто нечего есть. Чаще всего это многодетные семьи. В официальные инстанции они обращаться боятся. Народ у нас пуганный, опасаются, что их поставят на контроль.

В других группах встречаются посты, где люди пишут, что готовы оказать помощь, но не знают, как это сделать, куда принести продукты. Я соединил эти два минуса, чтобы получить плюс. У меня сейчас магазин работает только в режиме сервиса, я могу только ремонтом заниматься. Соответственно, есть свободные площади, где можно складывать продукты, а потом развозить их по нуждающимся.

По словам депутата из Медгоры, помогают и предприниматели, и простые граждане, которые готовы поделиться тем немногим, что у них есть.

- Недавно бабушка принесла пакет гречки. Другая бабушка попросила забрать у нее два пакета с рисом. Что люди принесли, то мы и развозим. Несколько раз медвежьегорский молокозавод продукты давал. Предприниматель Владимир Рычик первый комплект продуктов предоставил, когда было очень много заявок. Николай, у него магазин «Водолей», откликнулся. Помогают кто чем может. Кто сушки несет, кто макароны, кто рис. На прошлой неделе мужчина принес десять пачек макарон. Мы принимаем только продукты длительного хранения. Не так давно предприниматель привез два мешка картошки, которые мы расфасовали по небольшим пакетам,

- рассказал Вадим Умнов.

Заявки он принимает только через социальные сети, где есть специальная группа. Вадим рассказал, что предварительно разговаривает с теми, кто отправил заявку, чтобы уточнить, насколько остро человек нуждается в помощи, может ли подождать.

- Или бывает, что люди хотят получить халяву. Я стараюсь помогать тем, кому действительно очень плохо, у кого совсем нет денег, кому нечем кормить детей. Задача нашей группы позволить выжить в самоизоляции тем семьям, и тем людям, которые сейчас последний бульонный кубик доваривают. Наша группа ориентирована на людей, которые на грани отчаяния, - сказал Умнов.

По его словам, в Медвежьегорске продукты он развозит сам, в поселке Пиндуши этим занимается Шихов. Иногда удается оказать помощь семьям из Повенца. Несколько человек из Повенца, работающие в Медвежьегорске, откликнулись и готовы по пути довозить продуктовые наборы до своих односельчан.

Вадим Умнов считает, что в особенно тяжелой ситуации оказались люди, потерявшие работу, особенно если у них есть дети. Пенсионеры имеют хотя бы пенсию, которой хватает на еду. Медвежьегорский депутат, у которого в семье двое детей, рассказал, что на еду для семьи из четырех человек он тратит 20 тысяч рублей, то есть 5 тысяч рублей на человека в месяц.

- Даже при минимальной пенсии в 11 тысяч рублей одному прожить можно. Пенсионеры выжить могут. Моя группа ориентирована на тех, кто вообще лишился доходов. Многие работали вахтовым методом в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас такой возможности нет. Хотя, конечно, бывает, что и пожилые люди оказываются в критической ситуации. Мы им тоже помогаем, - сказал он.

В России привыкли полагаться на государство, которое частенько демонстрирует нерасторопность, когда нужно действовать моментально. Да и с эффективностью траты бюджетных денег у нас хронические нелады. Наверное, поэтому инициатива медвежьегорского предпринимателя приобретает столь важное звучание. Нам всем нужно привыкать надеяться на собственные силы. Тогда, возможно, нынешний кризис поможет понять, что государство – это не всесильные чиновники в теплых кабинетах, а прежде всего люди, способные противостоять общей беде.

Антонина Кябелева