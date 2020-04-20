20 апреля 2020, 19:57
Общество

Умелец из Карелии отправится на ладье на фестиваль «Гандвик»

Прототипом для ладьи жителя поселка Пиндуши стал корабль викингов XI века

Карельский умелец Павел Долгих построил ладью, на которой намерен пройти 800 килметров и приплыть на фестиваль исторической реконструкции «Гандвик». Мероприятие запланировано на конец июня в Мурманской области. Реконструкторы, несмотря на пандемию, готовятся к фестивалю в Кандалакше.

Карельский мастер живет в поселке Пиндуши в Медвежьегорском районе. Свою ладью он назвал в честь главы партизанского движения во времена шведской оккупации конца XVI – начала XVII века «Иван Рокаччу», передает портал b-port.com. Строить ее начал в 2018 году. Прототипом стал корабль викингов XI века, найденный в 1880 году на берегу норвежского Саннефьорда в Норвегии.

Ладья жителя Карелии не раз была в путешествиях, ходила по Онежскому озеру. Чтобы попасть на фестиваль, команде предстоит пройти по Онежскому озеру, затем Беломорско-Балтийским каналом и выйти в открытое Белое море. По пути планируется посетить Соловецкие острова, если к тому моменту будет снят запрет на посещение.

В настоящее время кораблестроитель созданиет девятиметровую яхту XVIII-XIX века на основе чертежей шведского кораблестроителя Фредрика Чапмана. Проект разработали студенты ПетрГУ.

Фото: b-port.com

 

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Метки: 
Пиндуши
ладья
кораблестроение
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реконструкторы
«Гандвик»
Павел Долгих
Медвежьегорский район
Мурманская область
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