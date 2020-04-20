Умелец из Карелии отправится на ладье на фестиваль «Гандвик»

Карельский умелец Павел Долгих построил ладью, на которой намерен пройти 800 килметров и приплыть на фестиваль исторической реконструкции «Гандвик». Мероприятие запланировано на конец июня в Мурманской области. Реконструкторы, несмотря на пандемию, готовятся к фестивалю в Кандалакше.

Карельский мастер живет в поселке Пиндуши в Медвежьегорском районе. Свою ладью он назвал в честь главы партизанского движения во времена шведской оккупации конца XVI – начала XVII века «Иван Рокаччу», передает портал b-port.com. Строить ее начал в 2018 году. Прототипом стал корабль викингов XI века, найденный в 1880 году на берегу норвежского Саннефьорда в Норвегии.

Ладья жителя Карелии не раз была в путешествиях, ходила по Онежскому озеру. Чтобы попасть на фестиваль, команде предстоит пройти по Онежскому озеру, затем Беломорско-Балтийским каналом и выйти в открытое Белое море. По пути планируется посетить Соловецкие острова, если к тому моменту будет снят запрет на посещение.

В настоящее время кораблестроитель созданиет девятиметровую яхту XVIII-XIX века на основе чертежей шведского кораблестроителя Фредрика Чапмана. Проект разработали студенты ПетрГУ.

Фото: b-port.com