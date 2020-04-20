Социально ориентированным НКО компенсируют затраты на зарплату

В Карелии некоммерческие организации социальной сферы, наиболее пострадавшие от введенных с связи с коронавирусом ограничений, получат помощь. Им предоставят компенсацию затрат на зарплату работникам. Исключения составят государственные и муниципальные учреждения.

Как передает пресс-центр администрации Петрозаводска, финансовую поддержку окажут зарегистрированным НКО, предоставляющим места временного проживания, услуги дошкольного образования, социальные услуги без обеспечения проживания. Размер компенсации затрат составит один МРОТ (12 130 рублей) на работника в месяц.

Чтобы получить поддержку, работодателям нужно обратиться в Службу занятости населения по месту регистрации организации. Частичную компенсацию они начнут получать с апреля 2020 года и до отмены режима повышенной готовности.