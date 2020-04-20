Движение через переезд на Вытегорском шоссе временно ограничат

Движение через железнодорожный переезд в районе Вытегорского шоссе в Петрозаводске будет временно ограничено. Будет организовано реверсивное движение. Это связано с проведением аварийного ремонта путей.



По сообщению пресс-службы администрации города, с 21 по 24 апреля с 8:00 до 16:00 на пересечении Вытегорского шоссе и Гвардейской улицы движение транспорта будет осуществляться по одной полосе.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.