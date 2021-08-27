Гонщица из Петрозаводска не поедет на Гран-при Бельгии из-за COVID-19

О том, что гонщица Ирина Сидоркова пропустит этап женской серии автогонок W Series, сообщило РИА Новости. Тест уроженки Петрозаводска на COVID-19 оказался положительным, поэтому ее не допустили до соревнований.

«В соответствии с протоколами COVID-19 и принципами органов общественного здравоохранения она продолжит изоляцию в течение необходимого периода и, следовательно, не будет участвовать в уик-энде Гран-при Бельгии», – сказано в сообщении на сайте чемпионата.

Напомним, Ирина Сидоркова занимает седьмое в зачете пилотов W Series, у нее были хорошие шансы на впечатляющий результат.

Гонщица очень расстроена, о чем и написала в своем аккаунте ВКонтакте.

«Я просто в это не верю! У меня сегодня положительный тест на ковид. Ну, как так?!?! В воскресенье в Москве отрицательный, во вторник в Бельгии отрицательный, а сегодня положительный. Симптомов никаких! Но теперь я без гонок! Просто хочется плакать, нет, скорее даже рыдать», - призналась Ирина.

Подписчики выразили спортсменке сочувствие и призвали не расстраиваться так сильно.

Напомним, этап W Series в Бельгии пройдет 27-28 августа. // Фото: Ирина Сидоркова/ВКонтакте