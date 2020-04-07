Больше тысячи новых зараженных выявлено в России за сутки

За последние сутки в России коронавирус подтвержден еще у 1154 человек. Умерли 11 пациентов. Впервые заболевание выявлено в Карачаево-Черкесии, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 697 и Санкт-Петербурге - 69.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

В Карелии за прошедшие сутки новых случаев коронавируса не зафиксировано.