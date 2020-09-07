Парфенчиков предложил министру образования разрешить детям танцевать

На сегодняшней прямой линии главы Карелии обсудили вопрос работы организаций дополнительного образования. Всего в республике 64 подобных учреждения.

По словам министра образования Карелии Романа Голубева, с 15 сентября начнут работать большинство из них. Под временным запретом из-за коронапандемии окажутся хоровое пение и танцы. Репетиции хора в нынешних условиях недопустимы из-за невозможности соблюдения социальной дистанции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил Голубеву разрешить парные танцы, поскольку, по словам губернатора, дети все равно общаются друг с другом.

Ранее министр образования в интервью «Нике Плюс» рассказал о требованиях к организации образовательного процесса. Подробнее в сюжете «Детям Карелии запретили хоровое пение и танцы».