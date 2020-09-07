Петрозаводчан приглашают на военно-историческую реконструкцию

Военно-историческая реконструкция «Рубежи Петрозаводска» состоится 12 сентября на Кургане Славы близ поселка Виллагора.

В программе - автопробег «Победим вместе», митинг и захоронение солдат, погибших при защите Петрозаводска, с участием их родственников, масштабная военно-историческая реконструкция боев 1941 года. Будут организованы выставка поисковых находок, фотографий и полевая кухня, сообщили в пресс-службе мэрии. Жителей Карелии приглашают в 12 часов на 39-й километр автодороги Петрозаводск-Суоярви.

Участниками станут реконструкторы из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Мурманска. К мероприятиям присоединится автоколонна, которая проследует по маршруту Петрозаводск – Виллагора – Петрозаводск. Регистрация в группе «Автопробег «Победим вместе - 2020».