07 сентября 2020, 19:37
Первый случай коронавируса подтвержден в школе Карелии
В образовательном учреждении введен карантин, дети отправлены на дистанционное обучение
В Карелии выявлен первый случай коронавируса в школе. Об этом сегодня рассказал министр образования республики Роман Голубев на онлайн-трансляции с губернатором.
По словам министра, заболевание было выявлено в Элисенваарской школе Лахденпохского района.
Школа небольшая, в учреждении введен карантин. В классе, где заболел одиннадцатиклассник, всего шесть человек. Дети отправлены на дистанционное обучение.
Общее количество заболевших в республике с начала пандемии - 3321, из них в Лахденпохском районе - 71 человек.