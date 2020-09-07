Первый случай коронавируса подтвержден в школе Карелии

В Карелии выявлен первый случай коронавируса в школе. Об этом сегодня рассказал министр образования республики Роман Голубев на онлайн-трансляции с губернатором.

По словам министра, заболевание было выявлено в Элисенваарской школе Лахденпохского района.

Школа небольшая, в учреждении введен карантин. В классе, где заболел одиннадцатиклассник, всего шесть человек. Дети отправлены на дистанционное обучение.

Общее количество заболевших в республике с начала пандемии - 3321, из них в Лахденпохском районе - 71 человек.