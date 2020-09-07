Парфенчиков не смог назвать точную дату начала отопительного сезона

Правительство Карелии не будет ждать пять дней, когда средняя температура воздуха будет ниже +8 градусов Цельсия, чтобы включить отопление. Если погода будет прохладная и дождливая, то батареи сразу же потеплеют у жителей Карелии. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказал сегодня в ходе онлайн-трансляции, посвященной отопительному сезону в Карелии.

«Будем смотреть за погодной ситуацией. Надо понимать тепло это деньги»,

– сказал глава Карелии.

На сегодня, подчеркнул Парфенчиков, мнения у руководителей районов республики разделились: на севере, говорят, топить не надо, на юге надо. Все наоборот, так как погода везде разная и меняется она часто.

«Если мы будем видеть, что три дня холодно, а потом +20 мы не будем подключать тепло. Если синоптики будут ставить холодные прогнозы, то никто не будет дожидаться пяти дней, чтобы средняя температура держалась ниже +8 градусов»,

– сказал глава.

Парфенчиков отметил, что на севере Карелии, а также в образовательных и медицинских организациях в центре и на юге республики, отопление традиционно будет подключено раньше.

«У нас большая республика. Север и школы подключим раньше»,

– сказал он.

В то же время Парфенчиков отметил, что проведена большая работа по утеплению образовательных и медицинских организаций на севере Карелии: утеплены фасады и окна. Замерзнуть никто не должен.