Один житель Карелии заработал более полумиллиарда рублей

В первом полугодии 2020 года в налоговые органы Карелии поступило более 56 с половиной тысяч деклараций о доходах физических лиц.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, имущественные налоговые вычеты в связи с покупкой недвижимого имущества заявили 19 100 человек, социальные налоговые вычеты заявили 10776 человек. Общая сумма налоговых вычетов, о которых заявили жители, составила 901,3 миллион рублей.

4624 человека представили налоговую декларацию по доходам прошлого года, в которой общая сумма дохода составляет от 1 миллиона до 10 миллионов рублей. На 12,3% увеличилось число декларантов, получивших доход от 10 до 100 миллионов рублей.

Один из жителей Карелии представил декларацию, в которой указал, что в прошлом году заработал более 500 миллионов рублей. В 2019 году подобных больших сумм в декларациях жителей республики не было.