07 сентября 2020, 18:42
Корова Дробинка из Карелии признана идеальной на выставке в Ленобласти
Нашу республику на выставке представляли два племсовхоза
В Ленинградской области состоялась XVII выставка племенных животных «Белые Ночи». Карелию представляли «Племсовхоз «Мегрега» и «Племенное хозяйство «Ильинское».
Чемпионкой среди животных айрширской породы стала корова Актюба из Волховского района Ленобласти.
Карельскую Дробинку из племенного хозяйства «Ильинское» признали «идеальной коровой» айрширской породы по итогам зрительского онлайн-голосования, сообщает паблик «Республика Карелия».
Фото: vk.com