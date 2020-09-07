07 сентября 2020, 18:42
Общество

Корова Дробинка из Карелии признана идеальной на выставке в Ленобласти

Нашу республику на выставке представляли два племсовхоза

В Ленинградской области состоялась XVII выставка племенных животных «Белые Ночи». Карелию представляли «Племсовхоз «Мегрега» и «Племенное хозяйство «Ильинское».

Чемпионкой среди животных айрширской породы стала корова Актюба из Волховского района Ленобласти.

Карельскую Дробинку из племенного хозяйства «Ильинское» признали «идеальной коровой» айрширской породы по итогам зрительского онлайн-голосования, сообщает паблик «Республика Карелия».

Фото: vk.com

Обсудить
просмотр
174027
Метки: 
выставка
Ленинградская область
новости Карелии
корова
Дробинка