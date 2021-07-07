Более 200 новых заболевших коронавирусной инфекцией выявлены в Карелии

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии возросло до 51 584 человек. За последние сутки в регионе ковид подтвердили у 203 человек, из них не были привиты 197. Заболевших – 194, в состоянии средней степени тяжести находятся 42, в тяжелом – 21. Такие данные приводит утром на своей странице министр здравоохранения республики.

Удалось поправиться еще 139 пациентам. За все время болезнь победили 48 355 человек.

Также зарегистрировано три новых летальных исхода. За весь период пандемии в Карелии умерли 649 человек с коронавирусом. (фото bbc.com)