За сутки в России коронавирусной инфекцией заразились 7600 человек

За сутки в России коронавирусная инфекция подтвердилась у 7600 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. При этом у 2473 заразившихся (32,5 процента) нет клинических проявлений. Умерли 95 пациентов (впервые с 25 мая число летальных исходов ниже 100).

Больше всего новых случаев выявили в Москве (1068), Подмосковье (506), Ханты-Мансийском автономном округе (295) и Нижегородской области (215), меньше всего – в Еврейской АО (двое заболевших) и Севастополе (один).

В Карелии за сутки COVID-19 заболели 18 человек: в частности, в Петрозаводске – 3 человека, в Суоярви – 1 человек, в Муезерском районе – 6 человек (поселок Муезерский – 4, село Реболы – 2), в Кондопоге – 1 человек, в Олонецком районе (село Видлица) – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Лоухском районе (биологическая станция) – 4 человека.

С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 592 280. Из них почти 345 тысяч выздоровели, 8206 человек скончались.

Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели свыше 8,7 миллиона человек, как минимум 461 тысяча погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Чили, Италия и Иран.