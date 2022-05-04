48 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии за сутки

Суточный прирост новых инфицированных коронавирусом в Карелии составил 48 человек. Всего за время пандемии в республике заболели 134 293 человек, в том числе 17 610 детей. В ковид-стационарах находится 261 пациент.

За последние сутки поправился 71 пациент, за все время пандемии - 131 751 человек.

Согласно официальным данным на утро 4 мая, за минувшие сутки подтвержден один летальный исход от коронавируса. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1499 человек. (фото pixabay.com, Anestiev)