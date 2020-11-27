Почти 400 жителей Карелии узнали о заражении коронавирусом за сутки

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 399 человек. Из этого числа заболевших – 372 человек, из них 30 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и двое – в крайне тяжелом состоянии. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 141 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 8, село Святозеро – 1), в Сегеже – 21 человек, в Кондопоге – 12 человек, в Прионежском районе – 25 человек (поселок Мелиоративный– 4, СНТ «Сфера» – 1, поселок Шуя –4, поселок Ладва – 5, поселок Новая Вилга – 3, деревня Бесовец – 3, село Шелтозеро – 3, поселок Пухта – 1, деревня Маткачи – 1), в Костомукше – 111 человек, в Пудожском районе – 4 человека (Пудож – 3, поселок Шальский – 1), в Сортавале – 2 человека, в Калевальском районе – 1 человек (поселок Кепа), в Медвежьегорском районе – 37 человек (Медвежьегорск – 29, село Великая Губа – 5, поселок Пиндуши – 1, деревня Лумбуши – 1, село Челмужи – 1), в Олонецком районе – 11 человек (поселок Ильинский – 9, село Видлица - 2), в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 5, поселок Лоймола – 1), в Беломорском районе – 10 человек (Беломорск – 9, поселок Сосновец – 1), в Лоухском районе – 4 человека (поселок Лоухи – 2, поселок Сосновый – 2), в Лахденпохском районе – 1 человек (поселок Ласанен), в Кеми – 4 человека.

Выздоровели еще 343 человека, из них в Петрозаводске - 190.

Таким образом, общее количество инфицированных в республике выросло до 14 285 человек. Фото outrider.org