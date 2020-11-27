27 ноября 2020, 09:06
33-летний мужчина умер от коронавируса в Петрозаводске
В республике увеличилось количество жертв пандемии Covid-19
В Карелии увеличилось число жертв пандемии. Накануне умерли еще два пациента, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Так, в Сегежской ЦРБ скончался житель города 1961 года рождения. А в Петрозаводске, в стационаре на базе роддома имени Гуткина умер молодой житель карельской столицы. Ему было всего 33 года.
Сообщается, что оба умерших имели сопутствующие хронические заболевания.
Таким образом, количество погибших от коронавируса в Карелии выросло до 96 человек. Фото gcdn.co