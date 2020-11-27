Больные ковидом рассказали, что им пришлось пережить

Вот уже вторую неделю Карелия демонстрирует пугающую статистику. Ежедневно в небольшой по численности республике заражается больше трехсот человек. По росту количества инфицированных Карелия вышла в масштабах страны на лидирующие позиции.

Весну 2020 года республика пережила относительно благополучно. Почему вторая волна коронавируса «захлестнула» Карелию настолько сильно, что впору просить федеральный центр об экстренной помощи? Где мы допустили ошибки, которые привели к катастрофе?

Те, кто недавно столкнулся с коронавирусом, подробно рассказали о том, как их пытались лечить. Благодаря этим рассказам, как нам кажется, становятся очевидны основные проблемы, которые привели нашу республику к столь печальному результату.

Где «слабое звено» и почему наша республика оказалась незащищенной от стремительно распространяющегося вируса? Мы попытались найти ответ на этот вопрос. Подробности читайте в нашем эксклюзивном материале.