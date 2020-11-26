26 ноября 2020, 21:48
Общество

Магазины накажут за посетителей в часы безопасности для пенсионеров

Рейд мэрии показал, что не все торговые точки в Петрозаводске соблюдают распоряжение губернатора

В Петрозаводске установлены временные ограничения по посещению магазинов. Так, время с 10 до 13 часов  в будни является, согласно распоряжению губернатора, периодом безопасности для старшего поколения.

В этот промежуток времени магазины и объекты сферы услуг могут посещать люди старше 65 лет, а также соцработники. А со вчерашнего дня походы в магазины, которые предоставляют скидки пенсионерам с утра, также разрешены инвалидам и пенсионерам моложе 65, но при предъявлении удостоверения. Соответственно другим жителям рекомендовано ходить в магазин в иное время.

Тем не менее, как показал рейд городской администрации, не все объекты торговли соблюдают это распоряжение губернатора.   

Сегодня специалисты посетили банк, образовательный центр и несколько объектов розничной торговли продовольственными товарами и проверили, каких покупателей обслуживают в утренние часы.

«Представители администрации Петрозаводска выявили факты нарушения распоряжения главы республики № 127-р в двух магазинах. С утра там находились и обслуживались покупатели молодого возраста»,

- сообщили в мэрии.

Материалы по факту нарушений направят в соответствующие органы. (фотро пресс-центр администрации города)

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