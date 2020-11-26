Назван максимальный размер пособия для мужчины в декретном отпуске

35 пап и 11 бабушек в Карелии находятся в декретном отпуске. Такие цифры сегодня привело региональное отделение Фонда соцстрахования по РК. Всего пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от Фонда получают более 3,5 тысяч работающих жителей Карелии.

«Отправляя мужа в «декретный» отпуск, как его называют исключительно в разговорной речи, следует учесть, что максимальный размер указанного пособия ограничен и не может быть больше 27 984,66 рублей»,

- сообщает отделение Фонда.

В организации напомнили, что размер пособия зависит от размера официальной части зарплаты за последние два календарных года, при этом в расчет берется 40% среднего заработка. При одновременном уходе за двумя и более детьми до 1,5 лет пособие рассчитывается на каждого ребенка, но в сумме они не должны превышать 100% среднего заработка.

Выйти в отпуск по уходу за ребенком мужчина может после окончания отпуска по беременности и родам мамы малыша. Для этого отцу ребенка нужно предоставить работодателю ряд справок. Если в декрет собралась бабушка или дедушка, тогда также потребуется соблюсти несколько условий. Родственник должен работать по трудовому договору и быть застрахованным в системе обязательного социального страхования.

Ранее «Петрозаводск говорит» спросил у своих читателей, сколько мужчин-отцов в Карелии готовы вместо жен выйти в декретный отпуск. Оказалось, что на декрет согласны 31,07% респондентов (55 человек), сомневаются, но допускают такую возможность – 24,86% (44), категорически против декрета – 9,6% (17). Всего в опросе участвовали 177 человек. (фото zmina.info)