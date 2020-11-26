Почему коронавирус правит Карелией

Текст и фото: Антонина Кябелева

Каждое утро тысячи жителей Карелии с волнением ждут очередной сводки о заболевших коронавирусом. Цифры одних удивляют, других пугают, третьих заставляют задуматься.

Что же приключилось с маленькой по численности населения республикой, где нет городов-миллионников, где граждане отличаются законопослушностью и все лето, в отличие от бесшабашного юга, носили маски, где высокий уровень образования и общей культуры? Уверена, что этот вопрос задают себе многие. Ситуацию, сложившуюся сейчас в Карелии, сложно объяснить туристическими потоками или отсутствием медицинской помощи. Вроде и туристы давно разъехались, и врачи есть, и тесты делают по несколько тысяч в сутки, и скорая помощь спешит к больным, а результаты все равно ужасают.

Но ведь не просто так Карелия попала в лидеры по приросту больных коронавирусом. У нас, конечно, нет четкого ответа на этот вопрос, но есть догадки. Для начала расскажем, как переживали болезнь в разных семьях.

Все истории взяты, что называется, из «личного архива». Это не рассказы от посторонних людей, выплеснувших свои эмоции в интернете, а реальные ситуации, которые пережили мои знакомые. В некоторые из них мне приходилось вмешиваться лично, помогая иногда советом, а иногда банально подключая связи. Коронавирус так близко подобрался к каждому из нас, что, я уверена, похожие истории готовы рассказать многие. Для нас важно понять, почему в Карелии мы оказались бессильны перед эпидемией.

Дойти до Охлопкова

Супруги из Петрозаводска Маргарита Ивановна и Борис Владимирович – преклонного возраста. Ей 75 лет, ему – 79. Супруги в последнее время часто ходили по врачам, так как Борис Владимирович, страдающий обструктивным бронхитом, пытался оформить инвалидность.

- Мы два месяца ходим по врачам, пытаясь оформить эту проклятую инвалидность. Наверное, там и прихватили ковид, - предположила Маргарита Ивановна.

В конце октября она почувствовала першение в горле. Сначала подумала, что просто простыла. Когда температура дошла до 38 градусов, женщина заволновалась.

- Ночь была ужасная, суставы болели так, что хотелось по потолку ходить. Утром я вызвала врача. Врач пришла, прописала противовирусные препараты. На следующий день мне сделала тест на ковид, - рассказала Маргарита Ивановна.

А дальше наступила тишина. На протяжении двенадцати дней женщина пыталась дозвониться до поликлиники № 4 и выяснить результаты теста. То, что у нее положительный тест, женщина узнала только 10 ноября, да и то случайно.

- Мне позвонил кардиолог и попросила прийти в поликлинику за медицинским заключением для мужа. Я взяла в регистратуре заключение и спросила, есть ли результаты теста. Девушка долго искала, но так ничего не нашла,

- вспомнила моя собеседница.

Позднее женщине позвонили из поликлиники и сообщили, что все же отыскали результат, и он положительный! Услышав эту новость, Маргарита Ивановна нервно рассмеялась. Получается, что она, болея коронавирусом, ходила в поликлинику и подвергала опасности окружающих.

Борис Владимирович почувствовал себя неважно за пару дней до того, как стал известен результат теста жены. Маргарита Ивановна решила вызвать ему врача, звонила несколько часов. Случайно попала в хирургическое отделение. Ей повезло, что трубку взял специалист, который обстоятельно обо всем расспросил, записал номер телефона и пообещал, что врач обязательно придет. Он перезвонил через полчаса, чтобы супруги не волновались. Вечером 9 ноября приехала врач, выписала антибиотики, оставила направление на компьютерную томографию, заметив, что легкие пациента вызывают у нее опасения.

Когда Маргарита Ивановна узнала свой диагноз, она всерьез заволновалась о здоровье мужа. Но врач, сославшись на какие-то новые распоряжения, объяснила, что компьютерную томографию Борису Владимировичу делать не нужно. В отчаянии женщина оставила сообщение на страничке министра здравоохранения Михаила Охлопкова, попросив объяснить, почему теперь людям, находившимся в контакте с больным коронавирусом, отказываются делают компьютерную томографию. На следующий день пошли звонки из поликлиники, пришла врач, Бориса Владимировича отвезли на компьютерную томографию, супругам сделали тест на коронавирус. По информации на 24 ноября, Борис Владимирович не знал результатов теста не за 9 ноября, не за 17 ноября. Утешает Маргариту Ивановну то, что воспаления легких у Бориса Владимировича не обнаружили.

На официальных ресурсах карельского правительства в социальных сетях люди, сталкиваясь с отказами в проведении исследований, советуют друг другу обращаться в минздрав или лично к Охлопкову. Многие уверены, что только так можно помочь своим близким.

Личные связи

У другой супружеской пары заражение коронавирусом завершилось госпитализацией. Александр почувствовал недомогание 4 ноября, затем небольшая температура поднялась и у Елены. Вечером 6 ноября стало ясно, что все серьезно. У Александра температура дошла до отметки 38,5 градуса. Жаропонижающие особо не помогали. С понедельника Елена начала дозваниваться в поликлинику. Дозвонилась на третий день, но там сказали, что дом относится к железнодорожной поликлинике. Задача дозвониться до железнодорожной поликлиники тоже оказалась не из легких. Помогли знакомые, с помощью которых удалось вызвать врача.

Врач пришел 11 ноября, взял мазки на ковид, назначил супругам ингавирин, а Александру прописал еще и антибиотики, отметив, что ему не нравится, как мужчина дышит. После выздоровления врач посоветовал посетить пульмонолога.

- Я побежала в аптеку, там из оставленного врачом списка не было ничего, кроме витаминов. Хорошо, что есть знакомая в аптеке, которая сообщила, что только что прибыли нужные мне препараты,

- рассказала Елена.

Она к тому времени почувствовала себя значительно лучше, температура была немного выше 37. Александр, напротив, с каждым днем чувствовал себя все хуже, препараты явно не помогали.

17 ноября Елена повторно вызвала врача, у Александра была явно выраженная одышка, высокая температура, слабость. Врач попытался вызвать скорую помощь, но не смог дозвониться. На помощь пришли друзья, которые помогли связаться со станцией скорой помощи. Через пару часов приехала карета скорой помощи. Александру сделали компьютерную томографию, выявили двухстороннее воспаление легких и госпитализировали в инфекционную больницу.

По информации на 24 ноября, результатов теста, сделанного 17 ноября, еще не было.

Чтобы не загнуться в домашних условиях

Петрозаводчанка Татьяна подозревает, что заразилась коронавирусом на работе. Один из ее коллег ходил на работу, не зная, что у него ковид. 30 октября у Татьяны резко поднялась температура, стали сильно ломить суставы. Она сначала надеялась, что это просто простуда. В понедельник 2 ноября температура по-прежнему была высокой, и Татьяна вызвала врача.

- Дозвонилась я примерно через час. Днем пришел фельдшер, оформил больничный. Я попросила сразу же взять мазки, так как у нас на предприятии был выявлен больной ковидом, с которым я контактировала. Но мне отказали, объяснив, что для этого пока нет достаточных оснований. Мне прописали противовирусные средства. В аптеках был дефицит противовирусных препаратов, с трудом удалось найти. Неделю я их принимала, была ужасная слабость, высокая температура, никакого аппетита, - рассказала Татьяна.

Полторы недели лечения в домашних условиях не принесли облегчения. 10 ноября нужно было идти на прием.

- У меня была температура 37,5. Я позвонила в нашу поликлинику – в четвертую, мне ответили, что на дом врач приезжает, если температура 38 градусов, а при такой температуре как у меня, я могу и сама дойти. В поликлинику меня отвез сын. Два часа просидела в общей очереди. Когда приехала домой, у меня температура поднялась до 38,3,

- рассказала моя собеседница.

Она продолжала тяжело болеть. Антибиотики, которые ей прописали, не помогали. 16 ноября Татьяне сделали компьютерную томографию, которая подтвердила двухстороннюю пневмонию с поражением легких до 50 процентов.

- Помимо меня, было еще несколько пациентов с аналогичным диагнозом. Нам предложили лечиться дома. Я сразу же сказала, чтобы меня везли в больницу, потому что в домашних условиях можно загнуться. Меня доставили в инфекционную больницу, срочно взяли тест на ковид, который дал положительный результат. До этого я с трудом, но добилась, чтобы фельдшер все же взяла у меня мазки. Хотя она говорила, что у меня нет никаких хрипов, и мазки незачем брать. Тест не хотят делать. Получается, человек заболевает коронавирусом и, не зная этого, продолжает заражать других. К тому же таких больных еще и в поликлинику на прием гоняют, где они часами в общей очереди сидят. На момент поступления в больницу результата еще не было. Ответ пришел только через десять дней после того, как взяли мазки,

- рассказала Татьяна.

За девять дней женщину, что называется, поставили на ноги. Татьяна рассказала, что ее лечили антибиотиками, делали ингаляцию, давали противовирусные препараты. По ее словам, медицинскому персоналу больницы приходится очень тяжело, работают практически круглосуточно.

21 ноября Татьяну выписали с отрицательным тестом на коронавирус и рекомендацией продолжить лечение в амбулаторных условиях. Пока Татьяна болела дома, к ней приходил сын, помогал дрова носить, печку растопить. В результате коронавирусом заразились ее сын, муж, престарелая мать. Муж на днях был госпитализирован. Татьяна пожаловалась, что 85-летнюю маму с подтвержденным ковидом и сахарным диабетом в больницу брать не хотят. Заболела и невестка, но тест на ковид дал отрицательный результат, хотя она потеряла обоняние, что является одним из явных признаков коронавируса.

Не пора ли включить мозг?

Выскажу личное мнение. Уверена, что главные причины трагедии, которая нынешней осенью разыгралась в Карелии, кроются в чисто управленческих ошибках. Мы каждый день слышим о тысячах тестах, которые взяли у больных. Но кому нужны тесты, если результаты приходят через две – три недели или не приходят вовсе? За это время, человек может либо полностью выздороветь, либо окочуриться.

Брать тесты и выдавать результат спустя две недели, - это, простите, мартышкин труд. Напрасная трата ресурсов. Об этом в частных беседах говорят сами врачи, но, видимо, ничего с системой поделать не могут.

Как следствие, медицинские работники всячески пытаются затормозить число исследований. Но это приводит к еще более печальным последствиям. Когда медицинский работник уверенно вам говорит, что никаких оснований для проведения теста на наличие коронавируса нет, он тем самым внушает вам, что вы болеете обычным ОРВИ. Успокоенный пациент становится источником распространения опасного вируса.

Одна из сотрудниц нашего издания почувствовала себя плохо и вышла на больничный. В течение пяти дней она очень тяжело болела, хотя температура не поднималась выше 37,5 градусов. Никакими силами не удалось добиться, чтобы взяли тест на коронавирус. Только когда полностью пропало обоняние, тест все же сделали. Сколько дней придется ждать результата, никто не знает.

В поликлиниках продолжают выстраиваться огромные очереди к дежурному врачу. Моя знакомая, контактировавшая с тремя больными коронавирусом, самостоятельно сделала тест и получила отрицательный результат. Тем не менее, она вышла на больничный, так как очень плохо себя чувствует, хотя температуры у нее нет. 25 ноября она попыталась попасть на прием к терапевту поликлиники № 1, но, увидев очередь из трех десятков кашляющих горожан, развернулась и ушла. Ее можно понять: даже, если она еще не заразилась, многочасовое ожидание приема гарантирует коронавирус почти со стопроцентной вероятностью.

В нашу редакцию из Беломорска поступил тревожный звонок. Мужчина проживает в одной квартире с женой, сыном, невесткой и двумя внуками. У невестки выявили коронавирус. Ей дали больничный, а остальным членам семьи посоветовали... самоизолироваться. Но людям надо ходить на работу! А чтоб не ходить - надо что-то предъявить по месту работы. Ни больничного, ни какого-то другого документа у людей нет. Они не знают, как быть, и продолжают ходить на работу. Скольких уже заразили и скольких еще заразят - одному Богу известно. Можно, конечно, ругать их за безответственность. Но сегодня в Беломорске потерять работу - страшнее ковида! От вируса, может, еще поправишься, а от голода - точно загнешься.

Разве местный Роспотребнадзор не был обязан немедленно всей семье выдать официальное предписание оставаться дома? Разве не был обязан тут же сообщить по местам их работы? Разве не должны были всем одновременно выдать больничный, чтобы было что предъявить по месту работы? Почему это не делается? Сколько в Карелии таких семей? И как при такой практике работы можно надеяться, что эпидемия остановится?..

Напоследок, для сравнения, приведу здесь рассказ жительницы Карелии, временно живущей и работающей в Москве. Наши власти ведь любят брать пример с Москвы. Вот как дело поставлено там – как говорится, почувствуйте разницу.

«Однажды днем (я была на работе) мне на телефон пришло СМС. В нем сообщалось, что я была в контакте с больным коронавирусом, и предписывалось срочно, где бы я ни находилась, воспользоваться индивидуальными средствами защиты и отправиться по месту регистрации. Одновременно такое же сообщение получила наша кадровая служба.

В тот же вечер ко мне домой прибыл сотрудник Роспотребнадзора и под роспись вручил мне карантинное предписание. Под угрозой административной и уголовной ответственности мне строго предписывалось не покидать квартиру и исполнять все дальнейшие требования санитарных врачей. На следующее утро ко мне приехала врач, осмотрела меня и взяла мазок на ковид.

При этом нарушить предписание и пойти куда-то погулять – практически невозможно. Потому что за такими, как я, налажен контроль через телефон. Если я удалюсь от своего дома – где-то сыграет сигнал тревоги. Более того, несколько раз в сутки, в любое время, тебе могут позвонить, заставить включить видеосвязь, доказать, что ты находишься дома. Если ты отказываешься это сделать – тебя ждет крупный штраф.

Первый тест на ковид у меня был отрицательный. Но на этом они не успокоились – взяли второй. Второй оказался положительным, и к тому времени я сама почувствовала себя плохо. Я заболела, к счастью, в не очень тяжелой форме. Но меня строго пасли и не выпускали из карантина, пока я не поправилась и не получила два отрицательных теста…»

Почему бы власти Карелии не взять пример вот с этого, вместо того чтобы заставлять граждан драться в автобусах?

К перечню наших проблем можно добавить сложности с вызовом скорой помощи, отсутствием лекарственных препаратов и многое другое.

Вместо того чтобы наладить жесткую систему контроля за больными коронавирусом, установить четкий алгоритм того, у кого в первую очередь нужно брать тесты, чтобы их можно было обрабатывать в течение двух суток, организовать доставку бесплатных препаратов больным, в республике продолжают экспериментировать с, мягко говоря, неумными запретами и невыполнимыми требованиями.

Какой толк от того, что губернатор Парфенчиков торжественно обязал делать тест в течение двух дней и отправлять результат с помощью СМС-сообщения? Все равно никто это распоряжение не выполняет. Об экспериментах на ниве общественного транспорта Петрозаводска, которые привели к конфликтам и дракам, вообще вспоминать не хочется. Если бы проблемы можно было решить распоряжениями, без дополнительного оборудования, специалистов, финансирования, перераспределения ресурсов, то управлять Карелией, действительно, могла бы любая кухарка.

Но неужели нельзя просто включить ненадолго мозг, здраво оценить происходящее и найти слабые звенья, которые вывели Карелию в лидеры по количеству суточного прироста зараженных коронавирусом? Тем более, что эти слабые звенья давно на виду. Конечно, очень хорошо, что Михаил Охлопков не остается равнодушным к просьбам больным и лично помогает тем, кто в отчаянии, не находя иного выхода, сумел до него достучаться. Но, мне кажется, что и от министра здравоохранения, и от губернатора мы вправе требовать большего. Не спасать единицы "в ручном режиме", а организовать спасение десятков и сотен тысяч в системе.