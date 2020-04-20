Оперштаб назвал число заболевших COVID-19 за последние сутки в России

Оперативный штаб назвал число заболевших коронавирусной инфекцией за последние сутки в России. Подтверждено 4268 новых случаев коронавируса в 76 регионах. Из них 45,3% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 44 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 155 человек.

Всего в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.