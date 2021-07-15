Четыре жизни унес коронавирус за сутки в Карелии

За сутки в Карелии число вновь заразившихся коронавирусом составило 187 человек (накануне – 191). Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Подчеркивается, что ни один из заразившихся не был привит. 186 человек из них заболели, 53 человека — в состоянии средней тяжести, тяжелых – 5.

В ковидных стационарах сегодня находится 171 пациент, из них 8 – в крайне тяжелом состоянии, трое – на ИВЛ. 22,8 процента ковидных коек остаются свободными.

За сутки 178 человек выздоровели и закрыли больничный. 652 человека остаются в самокарантине.