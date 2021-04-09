Смертность от COVID-19 не снижается в Карелии

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает республиканский оперативный штаб.

В Сортавальской ЦРБ скончался житель поселка Харлу 1974 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска 1961 года рождения и житель села Заозерье 1962 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 68 человек. Из этого числа заболевших – 67 человек, из них 10 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровел еще 81 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7238,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3144,7 случая, по Северо-Западу – 5552,6.



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