В автопарк группы компаний «РКС-Петрозаводск» поступила новая техника

АО «ПКС-Водоканал» использует вакуумную машину для откачки воды из канализационных колодцев и транcпортировки жидкости к месту утилизации. Автомобиль работники аварийно-диспетчерской службы «РКС-Петрозаводск» эксплуатируют круглосуточно, вакуумная машина – незаменимый помощник в устранении повреждений и предотвращении аварийных ситуаций.

В машине трехместная кабина, значит, к месту повреждения без труда доберется целая бригада слесарей. Цистерна автомобиля оснащена откидной задней крышкой, это значительно ускоряет и упрощает очистку цистерны от иловых отложений. Автомобиль используют не только в Петрозаводске, он помогает бороться с утечками и в Прионежском районе.

Аварийно-ремонтные машины необходимы для перевозки бригады и инструмента к месту работ и обратно. Новый автомобиль вмещает себя 6 человек, фургон машины разделен отсеками. В случае необходимости ремонтная бригада может осуществлять прием пищи, не покидая место повреждения – для этого в фургоне есть откидной стол, микроволновая печь, ящик для посуды, умывальник и даже автохолодильник.

Благодаря тому, что в автомобиле установлен генератор, работники могут на месте подключать сварочное оборудование и переносной электроинструмент (фургон машины укомплектован сварочным аппаратом и верстаком). У аварийно-ремонтных автомобилей есть и еще одна очень полезная функция: их используют в качестве резервного электроснабжения канализационных и водопроводных насосных станций.

Автотранспортный цех «РКС-Петрозаводск» уже знаком с подобными автомобилями, и все машины зарекомендовали себя хорошо. Сейчас аварийно-ремонтные автомобили эксплуатируют 11-часовые ремонтные бригады АО «ПКС-Водоканал».