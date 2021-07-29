Общее количество жертв пандемии в Карелии возросло до 715 человек

За последние сутки в республике еще 174 человека узнали о своем заражении коронавирусной инфекцией, вакцинированы были только четверо. За все время пандемии в Карелии заболели 55 662 человека.

Выписались за сутки еще 175 человек, за все время пандемии – 52 015.

Официально подтверждена гибель еще двух пациентов с коронавирусной инфекцией. За все время болезнь унесла жизни 715 человек. (фото BlenderTimer, pixabay.com)