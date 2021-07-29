Амурскую тигрицу выпустили в дикую природу в международный День тигра

29 июля, в международный День тигра, взрослую хищницу выпустили в заповеднике Приамурья после курса реабилитации, пишут «Известия».

В центр реабилитации краснокнижная тигрица попала после того, как стала выходить в населенные пункты и охотиться на собак в Хасанском районе Приморского края. Отпугнуть ее не получилось, поэтому специалисты решили тигрицу отловить ради безопасности людей и самой хищницы. Специалисты предположили, что хищница вела себя конфликтно из-за потери детенышей.

В процессе наблюдений стало ясно, что зверь здоров и исправно охотится. Тигрицу вернули в тайгу подальше от населенных пунктов и соблазнов в виде домашних питомцев. Проблем с питанием у нее не должно возникнуть, так как заповедная зона населена парнокопытными животными. Тигрице выберут имя. В ближайшее время центр «Амурский тигр» объявит о старте всенародного голосования.

29 июля во всем мире отмечается международный День тигра, который был учрежден в 2010 году на международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по проблемам сохранения популяции этого хищного животного. (фото скриншот iz.ru)