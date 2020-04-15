У контактировавших с заболевшей сегежанкой людей не нашли коронавирус

В Сегежском районе нет новых заболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава района Валентин Дорофеев.

Все жильцы подъезда, в котором живет заболевшая коронавирусом жительница Сегежи, прошли тест на Covid-19. У всех 65 человек первый тест дал отрицательный результат. У всех этих людей взяты дополнительные пробы, результаты по ним будут известны, ориентировочно, 20 апреля. Люди продолжают находиться на самокарантине в своих квартирах.

Также на карантине остаются еще 24 человека - это родственники заболевшей, ее коллеги.

Напомним, всего по данным на 15 апреля в Карелии коронавирус официально подтвержден у семи пациентов.