15 апреля 2020, 14:44
Специалисты комитета ЖКХ завтра ответят на вопросы петрозаводчан
Жители карельской столицы смогут задать вопросы сотрудникам мэрии с 14 до 16 часов
16 апреля в Петрозаводске пройдет горячая линия. Специалисты городского комитета ЖКХ с 14 до 16 часов будут отвечать на поступающие вопросы жителей карельской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.
Горожане могут позвонить по номеру 71-33-15 и задать вопросы начальнику управления жилищного хозяйства Ольге Морозовой.
Также обратить по номеру 71-36-45 - начальнику управления городского хозяйства и транспорта Андрею Маслякову. По номеру 71-35-72 - начальнику управления благоустройства и экологии Анне Дудыриной и по телефону 70-61-57 - начальнику управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорю Сергееву.