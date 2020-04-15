Специалисты комитета ЖКХ завтра ответят на вопросы петрозаводчан

16 апреля в Петрозаводске пройдет горячая линия. Специалисты городского комитета ЖКХ с 14 до 16 часов будут отвечать на поступающие вопросы жителей карельской столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

Горожане могут позвонить по номеру 71-33-15 и задать вопросы начальнику управления жилищного хозяйства Ольге Морозовой.

Также обратить по номеру 71-36-45 - начальнику управления городского хозяйства и транспорта Андрею Маслякову. По номеру 71-35-72 - начальнику управления благоустройства и экологии Анне Дудыриной и по телефону 70-61-57 - начальнику управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорю Сергееву.