20 детей в Карелии заболели коронавирусом за сутки

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей.

По состоянию на утро 29 января, за весь период пандемии в республике заболело 3323 детей. 28 января сообщалось о 3303 заболевших детях. Таким образом, прирост составил 20 человек. Это следует из данных, опубликованных на страничке министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова «ВКонтакте».

За все время пандемии в республике COVID-19 подтвердился у 35668 человек, в том числе 3323 дети. Удалось поправиться за все время – 30218 пациентам, из них 2938 – дети. Умерли – 225 человек. это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан COVID-19. (фото Евгений Биятов, rbc.ru)