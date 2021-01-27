Россиянам рассказали об опасности погодных аномалий для здоровья

Медик Людмила Лапа предупредила об обострении болезней из-за погодных аномалий. В группе риска сердечники, астматики и люди с хроническим бронхитом. По мнению врача-терапевта, им в первую очередь нужно следить за своим здоровьем, принимать назначенную терапию, больше отдыхать и не перегружать себя.

В группу риска также входят те, кто перенес инсульт, люди с хроническим ринитом и тонзиллитом. Обострения происходят из-за реакции сосудистой системы человека на перепады температуры, передает РИА Новости.

У здоровых людей этот процесс происходит незаметно, у других же возникают осложнения.

«Нужно вести здоровый образ жизни, больше отдыхать, не бегать, а ходить, сильно не перегружаться и одеваться по погоде, это поможет пережить этот период без осложнений», - считает врач-терапевт. (фото avtovzglyad.ru)